In Frankreich sind erneut viele Anhänger der "Gelbwesten" auf die Straße gegangen. Offizielle Teilnehmerzahlen für diesen 21. Protest-Samstag in Folge lagen zunächst nicht vor. Nach schweren Ausschreitungen in Paris vor drei Wochen galten in der Hauptstadt erneut stellenweise Demonstrationsverbote. So durften die "Gelbwesten" nicht auf dem Prachtboulevard der Champs-Élysées und im Umkreis des Élyséepalastes, des Amtssitzes des Präsidenten, protestieren.

Auch in anderen französischen Städten waren Demonstrationen in bestimmten Bereichen verboten, wie der Sender Franceinfo berichtete. In der vergangenen Woche waren landesweit nach Angaben des Innenministeriums 33 700 Menschen auf die Straße gegangen. Von "Gelbwesten" werden weitaus höhere Zahlen genannt.

Seit Mitte November protestiert die dezentral organisierte Bewegung gegen die als zu niedrig empfundene Kaufkraft in Frankreich und auch gegen Präsident Emmanuel Macron und dessen Reformpolitik. Mit einer "Großen Nationalen Debatte" versucht der Staatschef derzeit, Antworten auf die Wut der "Gelbwesten" zu finden. Anfang kommender Woche sollen erste Ergebnisse aus der Auswertung dieser Aktion vorgestellt werden./vio/DP/zb

