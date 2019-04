Berlin (ots) - Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, leitet regelmäßig eine Beraterrunde für Facebook, in der es um ethische Fragen zur Digitalisierung geht - einen Interessenkonflikt sieht er nicht, wie er dem Berliner "Tagesspiegel" mitteilte. Der im Januar 2018 gegründete "Facebook-Gesprächskreis: Digitalität & Verantwortung" sollte ursprünglich "unregelmäßig" tagen, wie es in einer Mitteilung von Facebook zur konstituierenden Sitzung hieß. Doch inzwischen ist der Kreis eine institutionalisierte Runde geworden. Fünf Mal hat der Kreis seit der Gründung getagt, sagte ein Facebook-Sprecher auf Anfrage des Berliner "Tagesspiegels" (Samstagausgabe).



