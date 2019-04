Der TecDAX schlägt den Leitindex DAX in der Wertentwicklung deutlich. Der Grund: Nicht nur in den USA, auch in Deutschland sind Technologiewerte auf der Überholspur. Mit einem TecDAX-ETF profitieren Sie als Anleger besonders günstig von der Performance des Technologie-Index - so geht's!https://www.finanzen.net/ratgeber/wertpapiere/tecdax-etf

Den vollständigen Artikel lesen ...