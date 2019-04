Zuletzt mehrten sich die Warnzeichen vor einer Konjunkturdelle - trotzdem laufen die Börsen hervorragend. Auch Skeptiker erwarten keine Rezession.

Wie gut die Aktienmärkte wirklich laufen, das hat kaum ein Anleger auf der Rechnung. Die Analysten der Bank of America Merrill Lynch machen jetzt mit einem etwas marktschreierischen Satz darauf aufmerksam. Sie bringen das Jahr 2019 auf die Kurzformel: "Das beste Aktienjahr aller Zeiten."

Nun ist das Jahr aber noch nicht beendet. Die Analysten haben die bisherigen Kursgewinne an den weltweiten Märkten auf das Gesamtjahr hochgerechnet. So kommen sie auf ein sattes Plus von knapp 68 Prozent. Das sei sogar besser als der bisherige Rekordhalter: das Jahr 1933.

Auch der Deutsche Aktienindex lief stramm nach oben. Er schaffte bis zum Wochenende im bisherigen Jahresverlauf respektable 13 Prozent. In den vergangenen Wochen beflügelte vor allem die Aussicht auf eine weiter lockere Geldpolitik der wichtigen Notenbanken in den USA und der Eurozone.

Der unerwartete Aufschwung nach den heftigen Rückschlägen Ende vergangenen Jahres hat jedoch seine Tücken. Die globale Konjunkturdynamik wird schwächer. "Natürlich kommen damit auch sofort Ängste vor einer globalen Rezession auf", analysiert Stefan Bielmeier von der DZ Bank. Doch er urteilt: "Man sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. So schlimm ist die Lage aus ...

