20.000 Punkte im DAX sind realistisch? Nun ja, am Zinsmarkt gibt es japanische Verhältnisse - urteilen Sie also selbst. Kurz- bis mittelfristig gibt es im DAX aber eine ganz andere Richtung und drei extrem spannende Indikatoren, die Sie für die kommenden Wochen kennen sollten, ja müssen. Welche das sind, das erfahren Sie inclusive Research in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...