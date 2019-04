An der Börse läuft bereits eine Rallye, die ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA einpreist. Diese ist zwar noch nicht verkündet, doch unterschwellig sind sich die Marktteilnehmer einig, dass sie in Kürze kommen wird. Daher will niemand zu spät dran sein, wenn der angeblich größte Deal aller Zeiten unter Dach und Fach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...