Stuttgart/Reutlingen (ots) - Am vergangenen Samstag hat der Landesverband Baden-Württemberg der Piratenpartei auf dem Landesparteitag 2019.1 einen neuen Vorstand gewählt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:



Borys Sobieski, Vorstandsvorsitzender Oliver Burkardsmaier, stellvertretender Vorsitzender Adrian Nöthlich, stellvertretender Vorsitzender Michael Knödler, stellvertretender Vorsitzender Viktor Hoffmann, Schatzmeister Christoph Schönfeld, stellvertretender Schatzmeister



"In den vergangenen zwölf Monaten haben wir mit MeinAbgeordneterHetzt [1] oder den Demonstrationen im Rahmen von SaveYourInternet [2] viele erfolgreiche Aktionen durchgeführt. Mit dem neuen Team wollen wir diese Arbeit fortsetzen und darauf hinarbeiten, dass wir gute Ergebnisse bei den anstehenden Europa- und Kommunalwahlen erzielen", kommentiert Borys Sobieski.



Zudem hat der Landesparteitag beschlossen, die Stellungnahme der Bewegung "Scientists for Future" [3] inhaltlich zu übernehmen.



Quellen [1] http://ots.de/cO1Ks5 [2] http://ots.de/h6Tusr [3] https://www.scientists4future.org/stellungnahme/



