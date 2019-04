die Vorfreude auf eine Verständigung im Handelsstreit zwischen den USA und China drückte auch in der letzten Woche die Kurse nach oben. Der DAX stieg auf Wochensicht um mehr als vier Prozent. So wird inzwischen täglich mit der Ankündigung einer Einigung gerechnet. Man darf gespannt sein, ob bei so vielen Vorschlusslorbeeren die Kurse durch einen tatsächlichen Abschluss noch einen positiven Impuls erfahren können. Schließlich lautet die entsprechende Börsenweisheit: Buy on rumors, sell on news. Kaufe bei Gerüchten, verkaufe bei Nachrichten.

Ebenso darf man gespannt sein, zu welchem Ergebnis die Neverending-Story Brexit kommen wird. Das Thema lähmt aktuell wichtige Investitionen in der Industrie und kostet Wachstumspunkte. Es bleibt daher zu hoffen, dass diese Hängepartie in absehbarer ihr ein Ende findet. Eigentlich ist der April der beste Börsenmonat. Zu diesem Ergebnis kommt man bei einer sehr langfristigen Betrachtung der letzten 40 Jahre wie auch beim Auswerten der letzten 20 Jahre. Die Vorgaben von dieser Seite sind also freundlich und bislang hält sich der Aktienmarkt daran.

Allerdings gibt es die eingangs genannten Stolpersteine, die die Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte außer Tritt bringen könnten. Vorerst sieht die Situation aber gar nicht schlecht aus und auch die Stimmung ist bislang noch auf einem überschaubaren Niveau. Zwar nahm die Anzahl der positiv eingestellten Marktteilnehmer zuletzt wieder etwas zu, von einer Euphorie ist aber bislang noch nichts zu spüren. Auch vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...