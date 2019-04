Ziel 12000 im DAX erreicht - wie hoch ist das Rückschlagspotenzial?

Der Deutsche Aktienindex (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) übersprang mit einem Wochenplus von 4 Prozent die runde Marke von 12.000 Punkten und konnte diese letztlich mit ins Wochenende nehmen. Damit war der Wochentrend unbestritten grün. Auch nach der Vorwochenanalyse, welche mit "So muss ein DAX-Chart aussehen" bereits das bullishe Wetter thematisierte, gab es hier kein Anzeichen von Schwäche. Vom Start weg war die Kauflaune zu spüren und ein Blick zurück fiel aus. So gab es keine Chance mehr, unter 11.600 Punkten in den Markt zu kommen. Jeder einzelne Handelstag war am Ende grün und sorgte damit in Summe für das Wochenplus von mehr als 4 Prozent. Als Übersicht der einzelnen Handelstage habe ich dies noch einmal hier eingebunden:

Entsprechend steil ist auch das Chartbild, wenn man die Woche noch einmal Revue passieren läßt. Mit einem GAP zum Wochenstart gestartet, endete das Chartbild in der rechten oberen Ecke und pendelte sich bei der runden Marke von 12.000 Punkten ein:

Dies ist in der Tat nicht ungewöhnlich, da solche Marken eine gewisse Anziehungskraft ausüben und dann für einige Tage Mittelpunkt des Handelns sind. So ähnlich spezifizierte ich dies am Donnerstag auf meinem Facebook-Kanal:

Dieses hohe Kursniveau, im Vergleich zum Jahresstart, nun zu halten, ist die aktuelle Herausforderung der Bullen. Dafür waren sicherlich die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag hilfreich, denn dort wurden mehr neu geschaffene Stellen als erwartet vermeldet. Die Wirtschaft läuft somit weiter stabil, die US-Notenbank ist auf einem stabilen Weg unterwegs und auch die Auseinandersetzungen mit China in Bezug der Strafzölle könnten sich nun abschwächen. Alles Zeichen, die ein Wachstum am Aktienmarkt durchaus rechtfertigen.

