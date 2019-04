Freiburg (ots) - Die Pflicht zur Rente stellt eine verbindliche Aufforderung dar, an die Zukunft zu denken. Ob sie auch für Selbständige mit kleinen Einkommen eine Verbesserung bringt, ist aber zu bezweifeln. Kleine Verdienste erwirtschaften selbst in Jahrzehnten der Einzahlung nur Renten, von denen man nicht vernünftig leben kann. Eine Versicherungspflicht verhindert Altersarmut nicht. Es sei denn, Beiträge von Geringverdienern werden vom Staat oder durch Beiträge von Arbeitgebern aufgestockt. http://mehr.bz/bof8475



