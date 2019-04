Durch Klimavorgaben und CO2-Senkung werde es Unternehmen erschwert, in den Ölmarkt einzutreten. Das sorge dafür, dass ohnehin schon große Ölgiganten noch größer werden und mehr verdienen, erklärte ein Experte von Goldman Sachs gegenüber CNBC.Michele Della Vigna meinte, dass die Maßnahmen infolge des Klimawandels die finanzielle Situation der Unternehmen im Öl-Sektor so sehr strapazieren, dass Barrieren entstehen, die den Einstieg in diesen Markt erschweren. Damit werden große Ölkonzerne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...