In den ersten drei Monaten des Jahres ist die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in Deutschland deutlich gestiegen. Bis Ende März kamen 1300 solcher Plätze hinzu, nun sind es insgesamt etwa 17 400, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft am Montag in Berlin mitteilte. Einige deutsche Großstädte haben eigene Ausbaupläne, allerdings sind die angestrebten Zahlen immer noch überschaubar. Für die Kommunen ist es oft schwierig, Flächen für die Ladepunkte zu finden, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Außerdem sei die Förderung der Stromladenetze noch zu kompliziert, hieß es./brd/DP/zb

