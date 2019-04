Wer am Thema Autonomes Fahren bei Pkw interessiert ist, kann sich diesen Termin vormerken: Am 22. April soll in Paolo Alto am Firmensitz von Tesla ein sogenannter "Autonomy Investor Day" stattfinden. Da soll es um genau diese Thematik gehen: Software und Hardware beim Autonomen Fahren - hier natürlich mit Fokus auf die derzeitige Entwicklung bei Tesla. Da wird auf den eigenen FSD Computer verwiesen, der derzeit produziert wird und zukünftige drahtlose Updates beziehen soll. Tesla kündigt eine ... (Peter Niedermeyer)

