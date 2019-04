Der Dax startet mit positiven Vorzeichen in die neue Handelswoche. Anleger blicken heute auf die Henkel-Hauptversammlung und Entwicklungen bei Nissan.

Den Rückenwind aus der Vorwoche scheint der Dax nicht in die neue Handelswoche mitnehmen zu können. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex 0,4 Prozent im Minus, nachdem er im bisherige Jahresverlauf respektable 13 Prozent zugelegt hat.

Am Freitag hatte der Index mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 12.010 Punkten geschlossen. Dass die Entwicklung in dem Maße weiter voranschreitet, ist zwar unwahrscheinlich. Schließlich hat der Dax mittlerweile Korrekturpotenzial aufgebaut, da die Anleger nun Gewinne mitnehmen können. Doch noch ist das Korrekturpotential gering.

Gerade bei institutionellen Anlegern bestehe noch erheblicher Kaufbedarf, resümierte Verhaltensökonom Joachim Goldberg nach Auswertung der Anlegerumfrage der Frankfurter Börse: "Es ist diese Nachfrage, die dem Dax gerade bei deutlicheren Rücksetzern eine gute Stütze sein wird." Diese Termine sind für Anleger zum Wochenstart von Bedeutung:

1 - Vorgabe aus den USA

Die Wall Street blickt auf eine positive Wochenentwicklung zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte kletterte um 0,2 Prozent auf 26.425 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 legte auf 2893 Zähler zu und stieg damit um 0,5 Prozent. Auch der Technologieindex Nasdaq machte ein Plus und stieg um 0,6 Prozent auf 7939 Punkte.

Beflügelt wurden die US-Börsen vor allem vom Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Nach einem Durchhänger im März, zog der Stellenmarkt im vergangenen Monat deutlich an - und fiel damit besser aus als erwartet. "Der solide Jobanstieg im März hilft, die Rezessionsängste der Investoren zu unterdrücken", sagte Analyst Joe Manimbo vom Handelshaus Western Union Business Solutions.

2 - Vorgaben aus Asien

Die Tokioter Börse hat am Montag leicht nachgegeben. Händler sagten, dass die Anleger vor dem Beginn der Berichtssaison vorsichtig agierten. Der Nikkei der 225 führenden Werte sank bis zum späten Vormittag 0,1 Prozent auf 21.789 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 0,3 Prozent auf 1620 Zähler. Zu den Verlieren zählten die Finanzwerte. Die Aktien von Mitsubishi UFJ Financial fielen 1,2 Prozent und die Dividendenpapiere von Sumitomo Mitsui Financial 1,1 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen.

3 - Aktuelle Entwicklung im Brexit

Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...