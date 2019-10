ASCHHEIM/MÜNCHEN (IT-Times) - Die Aktie der Wirecard AG startet heute mit einem Plus in die erste volle Woche im Oktober. Die weltweiten Vorgaben der Märkte sind allerdings schlecht, der Dax kann leicht zulegen. Der Aktienkurs von Wirecard startete heute Morgen mit 141,90 Euro in die neue Woche des Monats...

Den vollständigen Artikel lesen ...