Mit leichten Verlusten wird der deutsche Aktienmarkt am Montag erwartet. Nach einer Rally des Dax um fast 500 Punkte oder gut vier Prozent in der Vorwoche dürfte es zum Auftakt zunächst nicht weiter aufwärts gehen. Rund zwei Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex rund ein halbes Prozent niedriger auf 11 952 Punkte.

Für eine Atempause sprechen auch die Vorgaben aus Fernost: Der japanische Nikkei-Index lag zum Wochenbeginn ebenso leicht im Minus wie der chinesische CSI 300 Index.

Allerdings halten einige Marktakteure gerade wegen der jüngsten Kursgewinne die Rally noch nicht für beendet. "Viele Investoren sind immer noch defensiv positioniert, was die Erholung unterstützt", sagt Analyst Manfred Bucher von der BayernLB. Und auch die Bank of America riet in einer Analyse der jüngsten Geldflüsse an den weltweiten Finanzmärkten: "Es ist noch zu früh, um zu verkaufen"./bek/fba

ISIN DE0008469008

AXC0042 2019-04-08/07:16