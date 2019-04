MEDIENMITTEILUNG

Rücktritt von Stuart Strathdee aus dem Verwaltungsrat von Evolva

8. April 2019 - Evolva Holding SA (SIX: EVE) gab heute bekannt, dass Herr Stuart Strathdee als Mitglied des Verwaltungsrates seinen Rücktritt per 8. April bekanntgegeben hat.

"Nachdem ich mehrere Jahre das Privileg hatte, Mitglied im Verwaltungsrat der Firma Evolva zu sein, gebe ich nun meinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat des Unternehmens bekannt. Dies erlaubt mir mich inskünftig vermehrt meinen anderen Aktivitäten zu widmen" sagte Herr Strathdee. "Ich unterstütze Evolva's Wachstumsstrategie und bin überzeugt, dass die Firma in Position ist, die gesetzten langfristigen Ziele zu erreichen. Ich werde als Aktionär und Unterstützer den positiven Fortschritt mit grossem Interesse weiterverfolgen."

Oliver Walker, CEO des Unternehmens fügte an, "Als Mitglied im Verwaltungsrat war Stuart dem Unternehmen gegenüber stark verpflichtet. Zudem war er auch ein langjähriges und geschätztes Mitglied des Vergütungs- und Prüfungsausschuss. Ich möchte ihm persönlich für seine Führungsrolle und die wertvolle Unterstützung danken."

"Stuart brachte viel industriespezifische Erfahrung in unseren Verwaltungsrat und war daher von grosser Wichtigkeit. Zudem wurde er auch als Führungsperson in Vergütungsfragen sehr geschätzt," sagte Evolva's Verwaltungsratspräsident Gerard Hoetmer. "Wir sind Stuart zu speziellem Dank verpflichtet, dass er über die ganze Zeit des Transformationsprozesses bei uns geblieben ist."

Der Verwaltungsrat wird der ordentlichen Generalversammlung vom 8. April 2019 beantragen, dass Herr Martin Gertsch anstelle von Herrn Stuart Strathdee in den Vergütungsausschuss gewählt wird. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung keinen Ersatz für Herrn Strathdee vorschlagen.

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Fermentation verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com (http://www.evolva.com) zur Verfügung.

