Medienmitteilung

St.Gallen, 8. April 2019

Helvetia zahlt Anleihe zurück

Helvetia zahlt heute eine Anleihe aus dem Jahr 2013 mit einem Volumen von 150 Millionen Franken zurück und reduziert so den Verschuldungsgrad.

Die Helvetia Holding AG hat im Jahr 2013 eine Senior-Anleihe (ISIN: CH0209472064) mit einem Volumen von 150 Millionen Franken begeben. Nach sechs Jahren Laufzeit wird diese per 8. April 2019 fällig. Helvetia hat sich entschieden, den Verschuldungsgrad zu reduzieren und diese Anleihe nicht mehr zu refinanzieren.



Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.com/media (https://www.helvetia.com/corporate/web/de/home/medien-und-stories/auf-einen-blick/medienmitteilungen.html).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Analysten Susanne Tengler Leiterin Investor Relations Telefon: +41 58 280 57 79 investor.relations@helvetia.ch Medien Jonas Grossniklaus Senior Manager

Corporate Communications & PR Telefon: +41 58 280 50 33 media.relations@helvetia.ch

Über die Helvetia Gruppe

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9.07 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2018 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 431.0 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.

Haftungsausschluss

Zweck dieses Dokuments ist es, die Finanzgemeinde der Helvetia Gruppe und die Öffentlichkeit über die Anleiheemission der Helvetia Gruppe zu informieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Umtausch, Kauf oder zur Zeichnung von Effekten, noch einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder einen Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange AG dar. Nimmt die Helvetia Gruppe in Zukunft Kapital am Finanzmarkt auf, sollten die Anleger ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien, Anleihen oder sonstiger Effekten ausschliesslich auf der Grundlage des massgeblichen Emissionsprospekts treffen. Dieses Dokument ist ebenfalls in englischer Sprache erhältlich. Verbindlich ist die deutsche Fassung.

Das vorliegende Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) beziehungsweise innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an «U.S. persons» (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung («Securities Act») sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben werden. Diese Medienmitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der Helvetia Holding AG wurden und werden nicht gemäss den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung gemäss den Vorschriften des Securities Act bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere der Helvetia Holding AG in den USA.