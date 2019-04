The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1945271952 SGL CARBON ANL.19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1975699569 LOXAM 19/26 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1975716595 LOXAM 19/27 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1975717726 LOXAM 19/27 144A BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1979274708 OTTO GCKG MTN 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1979490239 BLACKST. HFC 19/29 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1980044728 TORON.DOM.BK 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1980065301 AEGYPTEN 19/25 MTN REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1980183096 KRED.F.WIED.19/22 MTN SK BD02 BON SEK N

CA XFRA XS1980255936 AEGYPTEN 19/31 MTN REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1980828724 BNG BK 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1980828997 ISLANDSBANKI 19/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1980857319 EIB 19/42 MTN BD02 BON EUR N

CA IB3 XFRA CA4622021026 IONIC BRANDS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 1QD XFRA CA76973G1072 ROADMAN INV. CORP. EQ00 EQU EUR N

CA CKC2 XFRA CA92863W2013 VOLCANIC GOLD MNS EQ00 EQU EUR N

CA ZAV0 XFRA CA98884X2014 ZADAR VENTURES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1DH XFRA GB0002018363 CLARKSON PLC LS-,25 EQ00 EQU EUR N

CA 1HO1 XFRA GB00BG11K365 REDROW PLC LS-,105 EQ00 EQU EUR N

CA HI8F XFRA SE0012454619 HIQ INTL SHS SK-,00625 EQ01 EQU EUR N

CA 0IK XFRA US62921N1054 NGM BIOPHARMAC. EQ01 EQU EUR N