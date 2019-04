The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0001790444 FLAEM.GEM.19/44 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0469273541 CLARIANT 19/26 BD00 BON CHF N

CA DKGD XFRA DE000A2TR5A0 DT.KONSUM REIT ANL 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TST99 KATJES INT. IHS 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7N54 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHL2 DZ BANK CLN E. 9644 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Z36 LB.HESS.THR.CARRARA04C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB2KW3 NRW.BANK 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013413887 ORANGE 19/UND. FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013414091 CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA GRC4951193D4 AEGEAN AIR 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA US29336TAA88 ENLINK MIDST 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XCU81 GM FINANCIAL 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USU1581TAA61 COLFAX CORP. 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU1581TAB45 COLFAX CORP.19/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US44962LAH06 IHS MARKIT 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US44962LAJ61 IHS MARKIT 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US548661DR53 LOWE'S COS 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US548661DS37 LOWE'S COS 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US64952XDB47 NY LIFE GLBL 19/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US88032XAL82 TENCENT HLDG 19/24 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US88032XAM65 TENCENT HLDG 19/26 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US88032XAN49 TENCENT HLDG 19/29 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US88032XAQ79 TENCENT HLDG 19/49 MTN BD02 BON USD N