FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WK0 XFRA ID1000131105 WIJAYA KARYA BETON RP 100 0.001 EUR

AD8 XFRA VGG0457F1071 ARCOS DORADOS HLDGS IND.A 0.045 EUR

UF0 XFRA US9026531049 UDR INC. DL-,01 0.305 EUR

M4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.294 EUR

98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.561 EUR

KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.205 EUR

7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.285 EUR

BRV XFRA US1046741062 BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 0.189 EUR

BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.300 EUR

DBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANT.SPON.ADS/1 UTS 0.061 EUR

BBVA XFRA US05946K1016 BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4 0.162 EUR

ORA XFRA NL0000440584 ORDINA NV EO-10 0.050 EUR

NE3 XFRA NL0000371243 NEDAP EO-10 2.500 EUR

ZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.080 EUR

BOY XFRA ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 0.160 EUR

P7S XFRA CH0018294154 PSP SWISS PROP. SF 0,1 3.115 EUR

KSMA XFRA XS1215153930 SCENTRE MANAGEM.15/22 MTN 0.000 %

ISZN XFRA CH0273774791 INTERSHOP HLDG NAM. SF 10 19.581 EUR

GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.232 EUR

XFRA DE000HLB5L30 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/18 0.002 %

17B XFRA MX01R0000006 REGIONAL S.A.B. DE C.V. 0.163 EUR

4J7 XFRA CH0012684657 BOBST GROUP S.A. NA SF 1 1.335 EUR

6BF XFRA FO0000000179 BAKKAFROST P/F NAM. DK 1 1.105 EUR

KRKA XFRA US49989A1097 KOC HOLDING ADR/5 TN 1 0.310 EUR