FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.178 EUR

BPFG XFRA TH0148A10Z14 BANPU PCL -FGN- BA 1 0.010 EUR

HXGC XFRA US4282631070 HEXAGON AB ADR/1 0.592 EUR

BHJC XFRA SE0009921588 BILIA AB A FRIA SK 2,50 0.456 EUR

FV02 XFRA ES0113307062 BANKIA S.A.P.CONTRASP.EO1 0.116 EUR

SKWC XFRA SE0000120669 SSAB AB -B- FRIA 0.144 EUR