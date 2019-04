FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UPKB XFRA LU0114997082 STARCAP.-STARPOINT A-EUR 1.880 EUR

SBQ1 XFRA LU0137341789 STARCAPITAL-ARGOS A EUR 2.040 EUR

SBQ4 XFRA LU0137341359 STARCAPITAL-PRIAMOS A EUR 1.610 EUR

SBQ5 XFRA LU0350239504 STARCAPITAL-SC.STRAT.1 A 1.370 EUR

U2IG XFRA DE0009781872 STARCAPITAL BONDVALU.UI A 1.000 EUR

WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.223 EUR

BAC XFRA US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 0.537 EUR

RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 0.839 EUR

OG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.325 EUR

MSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.370 EUR

LCO XFRA US5341871094 LINCOLN NATL 0.329 EUR

XFRA DE000HLB5L22 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/18 0.001 %

ITU XFRA US4612021034 INTUIT INC. DL-,01 0.419 EUR

IDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.312 EUR

GTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.102 EUR

GRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.436 EUR

GAP XFRA US3647601083 GAP INC. DL-,05 0.216 EUR

DDN XFRA US2371941053 DARDEN REST. INC. 0.668 EUR

SOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.454 EUR

FQR XFRA TRAAKSAW91E1 AKSA AKRILIK KIMYA TN 1 0.176 EUR

NVAC XFRA TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10 0.010 EUR

SKWA XFRA SE0000171100 SSAB AB -A- FRIA 0.144 EUR

HXGB XFRA SE0000103699 HEXAGON AB B FRIA SK1,333 0.590 EUR

KEK XFRA FI0009000202 KESKO B 1.170 EUR

ENCA XFRA ES0130625512 ENCE ENERGIA+CELUL.EO-,90 0.054 EUR

3SP2 XFRA LU0256567925 STARCAP.-WINBONDS PL.A EO 1.590 EUR

HEN3 XFRA DE0006048432 HENKEL AG+CO.KGAA VZO 1.850 EUR

HEN XFRA DE0006048408 HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. 1.830 EUR

QS5 XFRA CH0012280076 STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 4.673 EUR

RIHN XFRA CH0003671440 RIETER HLDG NA SF 5 4.450 EUR

TDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.493 EUR

ONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.058 EUR

A3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.053 EUR

XFRA DE000HSH4YE6 HCOB OSTEMZ 15/20 0.000 %

TAMN XFRA CH0011178255 TAMEDIA AG NA SF 10 4.005 EUR