FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AFA XFRA GB00BZ04Y379 ARRIS INTL PLC DL -,01

ZAV XFRA CA98884X1024 ZADAR VENTURES LTD

XFRA CA92863W1023 VOLCANIC GOLD MNS

XFRA CA9170591072 URBAN SELECT CAP. O.N.