Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt München (pta007/08.04.2019/08:00) - Am 05.02. 2019 erhielt der Liquidator vom Registergericht München die Aufforderung zur aktuellen Situation Stellung zu beziehen. Fristgerecht wurde am 25.02.2019 geantwortet mit der Bitte um Fristverlängerung bis wenigstens Ende Juni 2019. Offenbar gab es einen Richterwechsel, weshalb uns bisher kein Antwortschreiben zugesandt wurde. Nach zweimaligem Rückfragen bei dem Registergericht München am 02.04. und 03.04.2019 wurde mitgeteilt und bestätigt, dass dem Antrag auf Fristverlängerung stattgegeben wurde und nun der 26.08.2019 als Wiedervorlagetermin vorgemerkt wurde. Postanschrift für WKM Terrain- und Beteiligungs AG i.L Reinhold Boehmke Aschaffenburger Str. 22 63073 Offenbach Mobil: +49 152 02412504 (Ende) Aussender: WKM Terrain- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft i.L. Adresse: Engelbertstraße 25, 81241 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Reinhold Boehmke Tel.: +49 69 89009392 E-Mail: reinhold.boehmke.wkm.ag@email.de ISIN(s): DE0007779001 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Berlin Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1554703200160 © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones Newswires April 08, 2019 02:00 ET (06:00 GMT)