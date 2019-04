flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem Kursplus von 0,18 Prozent bei 12.009,75 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug 3,19 Mrd. Euro. Mit dem Handelsschluss vom Freitag konnte der DAX nicht nur die gesamte Woche über hinzugewinnen, sondern sogar die siebte grüne Tageskerze in Folge ausbilden. Auch die liquiden europäischen Indizes konnten mehrheitlich zulegen. Europas führender Index EuroStoxx50 stieg um 0,16 Prozent auf 3.447,47 Zähler. Den Tagessieg holte sich der Londoner FTSE100, der mit 0,61 Prozent bei 7.446,87 Punkten an der LSE aus dem Handel ging, während der Madrider Ibex35 mit einem Minus von 0,25 Prozent und 9.510,30 Punkten die rote Laterne gereicht bekam. Am Freitag überraschten die US-Arbeitsmarktdaten positiv. Die US-Wirtschaft schuf im Monat März 196.000 neue Stellen. Die Konsensschätzungen gingen zuvor von 175.000 neuen Stellen aus. Die Arbeitslosenrate verharrte bei 3,8 Prozent. Beim Blick auf die Partizipationsrate kommt jedoch weiter keine Freude auf, denn diese bewegte sich innerhalb der letzten 12 Monate nur wenig und wurde mit 63,0 Prozent veröffentlicht. Die Lohninflation hingegen kann mit einem Plus von 3,2 Prozent auf Jahressicht überzeugen. Insgesamt schuf die US-Wirtschaft besonders viele neue Jobs im Gesundheitssektor und bei professionellen und technischen Dienstleistungsberufen. An der Wall Street schlossen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg mit Kursgewinnen. Wie beim Deutschen Leitindex DAX konnten auch der S&P500 und der NASDAQ100 den siebten Handelstag in Folge ansteigen. Dem Dow Jones glückte diese Serie nicht. Mittlerweile gelten sowohl der DAX, aber auch der S&P500 und der NASDAQ100 auf Tagesbasis gemäß des RSI-Indikators als technisch überkauft.

Die neue Woche startete am Morgen um 08:00 Uhr bereits mit der deutschen Handels- und Leistungsbilanz für den Februar. Um 10:30 Uhr wäre das Sentix-Investorenvertrauen für den Monat April zu beachten und aus den USA wird der Auftragseingang der Industrie für den Monat Februar von Bedeutung sein. Von der Unternehmensseite bleibt es am Montag ruhig, jedoch beginnt am Freitag mit den ersten Quartalsberichten der US-Großbanken J.P. Morgan Chase & Co. und Wells Fargo bereits die neue Berichtssaison.







Ausblick DAX

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag mit einem leichten Kursplus von 0,18 Prozent bei 12.009,75 Punkten. Ausgehend von seinem letzten Zwischenhoch vom 29. März 2019 bei 11.823,21 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief vom 26. März 2019 bei 11.299,90 Punkten, könnten die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten sein. Die Widerstände wären bei 12.023/12.146/12.223 und 12.346 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.947/11.823/11.700/11.623 und 11.561 Punkten in Betracht.

