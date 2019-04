Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach jüngsten Neuigkeiten zu Multiple-Sklerose-Mitteln auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst Emmanuel Papadakis überarbeitete daraufhin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für europäische Pharmakonzerne. Für Merck hob er seine Prognose für das nun in den USA zugelassene Mittel Mavenclad (Cladribine) an. Seine Schätzungen für das Mittel Rebif senkte er jedoch./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2019 / 11:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-04-08/08:45

ISIN: DE0006599905