Der Chipentwickler Dialog Semiconductor hat den Teilverkauf seines Zuliefergeschäfts mit Stromsteuerungschips an Apple vorzeitig abgeschlossen. Die Lizenzierung gewisser Powermanagement-Technologien und die Übertragung bestimmter Vermögenswerte an Apple sei vollzogen, wie das SDax-Unternehmen am Montag in London mitteilte. Entsprechend einer im Oktober 2018 unterschriebenen Vereinbarung erhalte Dialog insgesamt 600 Millionen US-Dollar.

Die Hälfte davon werde in bar ausgezahlt, die andere Hälfte in Form einer Vorauszahlung für Dialog-Produkte, die in den kommenden drei Jahren geliefert werden sollen. Zudem sollen 300 Mitarbeiter zu Apple wechseln. Außerdem habe Dialog weitere Aufträge von Apple erhalten. Der Spezialist für Schaltkreise in Mobilgeräten hatte Mitte Oktober angekündigt, sein Zuliefergeschäft mit Stromsteuerungschips in großen Teilen an den Kunden Apple zu verkaufen./elm/fba

