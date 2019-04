Für den deutschen Aktienmarkt läuft es in diesem Jahr bisher rund. 14 Prozent beträgt das Plus 2019. Auch in der vergangenen Woche ging es für den DAX deutlich nach oben. Heute müssen sich Anleger erst einmal auf einen ruhigen Handelsstart einstellen.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, McDonald's, die Deutsche Bank, die Commerzbank, VW, BMW und Wirecard. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.