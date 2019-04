Mini Futures sind transparent und einfach zu verstehen, aber am Markt noch wenig "angekommen". Was spricht für sie, Jewgeni Ponomarev?



Mini Futures - eine sozusagen kreditfinanzierte Form des Aktienkaufs. Was kostet das für den Anleger? Wie transparent ist das? Worauf ist zu achten? Fragen an Jewgeni Ponomarev von der HSBC.