Der deutsche Leitindex hat eine hervorragende Woche hinter sich. Insgesamt ging es rund vier Prozent nach oben. Am Freitag schaffte es der DAX außerdem über der Marke von 12.000 Punkten zu schließen. Auch die US-Börsen legten eine starke Handelswoche hin.



Marktidee: Palladium Der Preis für Palladium befindet sich in einem intakten Bullenmarkt. Am 21. März markierte der Kurs ein Rekordhoch. Anschließend ging er in einen Korrekturmodus über. In den Fokus rückt jetzt eine wichtige Unterstützung. Gleichzeitig gab es am Freitag auch Signale für eine kurzfristige technische Gegenbewegung.