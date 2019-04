Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Die Branchenmesse WindEurope 2019 habe den Eindruck bestätigt, dass die Hersteller von Windkraftanlagen von hoher Nachfrage profitierten, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Entscheidender Aspekt bei der Aktienauswahl sei das Geschäft mit Anlagen auf See. Daher sei Siemens Gamesa interessanter als Nordex und Vestas./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

