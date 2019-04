Mit über EUR 42 Mrd. an EUR denominierten Emissionen verlief die letztwöchige Credit Primärmarktwoche überraschend stark. Auch konnten alle Credit-Sparten Emissionen über EUR 10 Mrd. vorweisen. So entfielen knapp 40 % der Emissionen auf das SSA Segment, 36 % waren Financials zuzuordnen und der Rest entfiel auf Corporates. Im Financial- Bereich dominierten letzte Woche Senior Anleihen den Primärmarkt (66 %). Im Corporate Segment war es der Communication Sektor, der mit Rund 40 % der Emissionen der führende Sektor war. Im Jahresvergleich liegt der europäische Credit Markt derzeit bei einem Emissionsvolumen von EUR 519 Mrd., was deutlich über dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...