Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vestas von 550 auf 560 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Branchenmesse WindEurope 2019 habe den Eindruck bestätigt, dass die Hersteller von Windkraftanlagen von hoher Nachfrage profitierten, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vestas sei auf dem aktuellen Niveau allerdings fair bewertet. Zudem mahne die starke Abhängigkeit von Windkraftanlagen auf Land in den USA zur Vorsicht. Er sieht das Geschäft mit Anlagen auf See als entscheidenden Aspekt bei der Aktienauswahl./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-04-08/09:25

ISIN: DK0010268606