BERLIN (Dow Jones)--Das Interesse der Deutschen an der Europawahl ist geringer als an den Kommunalwahlen, die ebenfalls am 26. Mai in zehn Bundesländern stattfinden. Das geht aus der jüngsten Umfrage des Forsa Institutes für das Medienunternehmen RTL/n-tv hervorgeht.

Im Durchschnitt halten 35 Prozent der Befragten in diesen zehn Ländern die Kommunalwahl für wichtiger als die Wahl zum Europaparlament, 16 Prozent halten die Europawahl für wichtiger. 46 Prozent erklären, dass ihnen beide Wahlen gleich wichtig seien. Über die Hälfte der Bundesbürger hält jedoch das Gezerre um den "Brexit" für das wichtigste politische Thema, so das RTL/n-tv Trendbarometer.

"Die Wahl zum Europaparlament wird durch die Kopplung mit lokalen Wahlen entwertet", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL. "Die Kopplung von Wahlen auf so unterschiedlichen politischen Ebenen ist insofern ein schwerer Fehler und verhindert, dass sich trotz des generell großen Interesses an Europa ein entsprechendes politisches Bewusstsein herausbildet."

Bei der Parteienpräferenz hat Schwarz-Grün weiterhin eine Mehrheit, die zusammen bei 49 Prozent der Unterstützung liegt. So bekäme die Union 29 Prozent, die Grünen 20 Prozent, die SPD 16 Prozent, die AfD 12 Prozent, die FDP 10 Prozent und die Linke 8 Prozent.

April 08, 2019

