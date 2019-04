Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel passte sein Bewertungsmodell für den Essenslieferanten an die jüngsten Währungseffekte und Zukäufe angepasst. Dies ändere aber nichts an seinen Geschäftsprognosen für das Unternehmen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / 18:55 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-04-08/09:36

ISIN: DE000A2E4K43