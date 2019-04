Die BMW-Aktie steht am Montag deutlich unter Druck. Hintergrund: Die Autokonzerne haben nach Erkenntnissen der EU-Wettbewerbshüter illegale Absprachen zu Technologien der Abgasreinigung getroffen. Dies teilte die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mit. Als Reaktion drauf wird BMW eine Rückstellung in Höhe von rund einer Milliarde Euro bilden.

