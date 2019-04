Der größte Ölkonzern der Welt steht kurz vor der Begebung von Anleihen, die auch internationale Investoren kaufen können. Und das Interesse daran ist offenbar hoch.

So würden die Investoren Kapital in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar bereitstellen, wenn sie dürften, berichtet die Financial Times unter Berufung auf Insider. Dabei will der Ölkonzern Kapital in Höhe von lediglich von zehn Milliarden US-Dollar einsammeln.

Die Konsortialbanken - Banken, welche das Unternehmen bei der Emission der Anleihe unterstützen - würden deshalb dafür werben, die Kosten der Kapitalbeschaffung für den Konzern soweit zu senken, dass diese sogar unter denen der Staatsanleihen Saudi-Arabiens liegen, sagen die Insider. Der Zins für 10-jährige ...

