Die Aktie von Nordex (WKN:A0D655) ist immer für ein kleines Drama gut. Mal wird sie hochgepeitscht wie etwa 2015 und ein anderes Mal nach unten geprügelt wie 2017. Zuletzt hatte sie endlich den von vielen Anlegern ersehnten Lauf, der glatt für eine Verdopplung der Kurse zum Jahreswechsel sorgte. Ist das nun schon wieder zu viel des Guten? Lies hier, was dafür spricht und was dagegen. Was weiterhin für die Aktie spricht Ich habe mich immer gewundert, wie ein Unternehmen mit rund 3 Mrd. Euro Umsatz, ...

