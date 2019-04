Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank wird hierzulande und in der Eurozone die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, obwohl nicht mit Veränderungen des Zinsniveaus zu rechnen ist, so die Analysten der Helaba.Auch im Hinblick auf Liquiditätsmaßnahmen gehe es nur noch um Details, denn dass ab September eine dritte Generation von TLTROs angeboten werde, sei beschlossene Sache. Keinerlei Veränderung würden die Analysten beim Anleihevolumen sehen und auch in der Frage der möglichen Staffelzinsen dürfte es noch keine Entscheidung geben. Die Einschätzungen des EZB-Präsidenten zur wirtschaftlichen Lage und den mittelfristigen Perspektiven werde derweil genauestens verfolgt, denn zuletzt hätten sich hier und da Stabilisierungstendenzen gezeigt, sodass die Spekulationen auf weitere Lockerungen seitens der EZB ungerechtfertigt sein könnten. ...

