Die FUCHS-Gruppe auf der bauma 2019: ein globaler Partner für ganzheitliche Schmierstofflösungen

Die FUCHS-Gruppe stellt vom 8. bis zum 14. April 2019 auf der bauma in München aus, der Weltleitmesse für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte. Dort wird FUCHS seine neusten Innovationen sowie das umfassende Produkt- und Serviceportfolio für alle Bau- und Bergbauanwendungen vorstellen, die es weltweit aus einer Hand bietet. Der FUCHS-Stand befindet sich in Halle A5, Stand 149.

"Die bauma bietet unseren globalen OEM-, Bau- und Bergbaukunden eine sehr gute Gelegenheit, umfassende und interessante Einblicke zu erhalten, wie FUCHS mit seinen Schmierstoffen, Technologien und Mitarbeitern rund um den Globus Wert für ihr Unternehmen schaffen kann", so Stefan Fuchs, Vorsitzender des Vorstands von FUCHS PETROLUB.

Das Highlight des bauma-Messestands ist eine beeindruckende Multimedia-Präsentation, die die Leistungen der gesamten FUCHS-Gruppe zum Leben erweckt. So werden auf unterhaltsame und informierende Weise unsere branchenweiten Meilensteine, die 3-Kontinent-Strategie sowie das umfassende Produktportfolio erlebbar. Die Kunden erhalten wertvolle Einblicke, wie FUCHS sich mit seinem ganzheitlichen Ansatz an den spezifischen Kundenbedürfnissen orientiert - sei es durch maximale Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit, Optimierung der Supply Chain, Datenanalyse und -management oder Reduzierung der Kosten.

Mannheim, 8. April 2019

Über FUCHS
Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

Informationen zur bauma
Die bauma ist die Weltleitmesse für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte. Mit einer Ausstellungsfläche von insgesamt 605.000 m2 ist sie zudem die größte Fachmesse der Welt. Mit 3.425 Ausstellern aus 58 Ländern und 583.736 Besuchern aus 219 Ländern brach die bauma 2016 alle vorherigen Rekorde. Sie findet alle drei Jahre in München statt und heißt Besucher in diesem Jahr vom 8. bis zum 14. April 2019 willkommen.