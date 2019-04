Am 8. April 1869, nur kurz nach Gründung der "Allgemeine Österreichische Baugesellschaft", konnten Anleger die Aktie der heutigen Porr AG erstmals an der Wiener Börse handeln. 150 Jahre Börsennotiz machen die Porr zum ältesten Titel an der Wiener Börse. Nur eine Woche später kam mit Wienerberger AG am 15. April 1869 ein weiteres heimisches Vorzeigeunternehmen an die Börse. "Die Porr und Wienerberger sind Paradebeispiele dafür, wie Unternehmen den Kapitalmarkt als Entwicklungsturbo nutzen können - und wie eng Wachstum und Börse miteinander verknüpft sind", sagt Börsenvorstand Christoph Boschan. Bei der heutigen Porr Jubiläumsfeier in der Säulenhalle der Wiener Börse werden ...

