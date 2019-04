Der große Wirbel um Absprachen deutscher Autokonzerne in der technischen Abstimmung, aber nicht in den Preisen, ist übertrieben. Auch für diesen Sachverhalt gilt: Es ergeben sich Strafen in der Größenordnung von ein paar Millionen, aber keine Milliarden. Weil kein Autokäufer geschädigt wurde - also bitte keine Aufregung.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info