flatex Morning-news DAX update: Die neue Woche begann in der Region Asien-Pazifik ...

Die neue Woche begann in der Region Asien-Pazifik mit gemischten Vorzeichen. Der japanische Nikkei225 verlor 0,21 Prozent auf 21.761,65 Punkte und auch der STI aus Singapur verlor leicht. Der Hang Seng Index aus Hongkong und der südkoreanische Kospi konnten etwas zulegen, während der australische ASX200 mit einem Kursplus von 0,65 Prozent auf 6.221,40 Punkte am stärksten hinzugewinnen konnte. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit mit Abgaben. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.979,73 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag mit einem leichten Kursplus von 0,18 Prozent bei 12.009,75 Punkten. Ausgehend von seinem letzten Zwischenhoch vom 29. März 2019 bei 11.823,21 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief vom 26. März 2019 bei 11.299,90 Punkten, könnten die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten sein. Die Widerstände wären bei 12.023/12.146/12.223 und 12.346 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.947/11.823/11.700/11.623 und 11.561 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/