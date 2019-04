Erinnern Sie sich noch an Snap? Die Aktie ging vor zwei Jahren an die NASDAQ, als Facebook mit Instagram einen mächtigen Konkurrenten aufgebaut hatte und damit Snaps Alleinstellungsmerkmal dahin war. Dennoch war der Ausgabepreis enorm hoch. Bis Dezember 2018 ging es von 27 Dollar auf fünf Dollar und in den letzten Monaten zurück auf 12. ...

