In der aktuellen Sendung geht es um das Thema "Schwarzer Schwan", also unvorhergesehene Ereignisse, die die Märkte überraschen. Der Börsenpunk hat einen einfachen Rat, wie sich Anleger in solchen Fällen am besten verhalten. Zudem werden die Aktien von Levi Strauss, VF Corporation, Mowi, Etsy, Zooplus und Tesla unter die Lupe genommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...