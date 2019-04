Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA hat zuletzt die Finanzmärkte angeschoben, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update". Laut Präsident Donald Trump könnte der Konflikt in den nächsten vier Wochen beendet sein. ...

