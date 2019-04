Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Einschließlich der vor der Abspaltung stehenden Augensparte Alcon dürfte der Gewinn (Core EPS) in lokaler Währung um 5 Prozent auf 1,25 US-Dollar gestiegen sein, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund negativer Währungseffekte sollte der Pharmakonzern insgesamt aber einen Rückgang des Core EPS von 3 Prozent verzeichnet haben./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 17:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-04-08/10:54

ISIN: CH0012005267