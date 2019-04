Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup von 49 auf 57 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analystin Charlotte Friedrichs erhöhte ihre Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie angesichts optimistischer Aussichten für die Telematik-Umsätze 2019 sowie höherer Beiträge durch Zukäufe. Insgesamt traut die Expertin dem auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Software-Hersteller noch einiges zu, verwies aber auch auf den deutlichen Bewertungsaufschlag der Papiere zur Branche./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-04-08/11:04

ISIN: DE0005437305