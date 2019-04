Wien (www.anleihencheck.de) - CA Immobilien Anlagen AG (ISIN AT0000641352/ WKN 876520) (CA Immo) sowie S IMMO AG (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) (S IMMO) haben ihr Jahresergebnis für 2018 bereits veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).CA Immo habe die Mieterlöse, unter anderem begünstigt durch die Akquisition des Bürogebäudes Warsaw Spire B in Polen, um 7% auf EUR 192 Mio. gesteigert. Der FFO I (nachhaltiges Ergebnis) sei um 11% auf EUR 119 Mio. gestiegen. Für 2019 peile das Unternehmen unter dem neuen Kernaktionär Starwood Capital Group (habe im Juli 2018 von der IMMOFINANZ die 26% Beteiligung an der CA Immo übernommen) eine leichte Steigerung des FFO I auf EUR 125 Mio. an. Die S IMMO habe die Gesamterlöse, trotz hoher Abgänge im Vorjahr, bei rund EUR 192 Mio. weitgehend stabil halten können. Der FFO I sei um 43% auf EUR 61 Mio. gestiegen. Auf kurzfristige Sicht plane das Unternehmen weitere Bestandsobjekte in deutschen B- oder C-Städten wie Leipzig, Erfurt oder Kiel zu erwerben. (News vom 04.04.2019) (08.04.2019/alc/n/a) ...

